Пермский приют «Матроскин» просит помощи в открытии экстренного центра

Команда проекта спасает животных уже 11 лет, но последние годы волонтеры «Матроскина» специализируются на «экстренных котиках». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры пермского приюта «Матроскин» обратились к жителям с просьбой помочь собрать им средства на открытие реабилитационного центра.

- Для запуска центра экстренной помощи бездомным животным и закупку медицинского оборудования необходимо 1 500 000 рублей. Сейчас на счетах чуть больше 400 000 рублей. Время идет, и без недостающей суммы организация просто не сможет открыть центра к концу лета, как планировалось изначально.

Команда проекта спасает животных уже 11 лет, но последние пять лет их служба специализируется на самых тяжелых случаях — так называемых «экстренных котиках». Это животные, сбитые машинами, спинальники, жертвы жестокого обращения и те, кому без срочной ветеринарной помощи просто не выжить.

- До исполнения мечты сотен особенных и изувеченных котиков еще далеко, но мы верим, что вместе сможем сделать невозможное! — делятся эмоциями создатели приюта.

Открытие собственного реабилитационного центра позволит волонтерам самостоятельно восстанавливать травмированных питомцев после операций. Это существенно сэкономит средства, которые сейчас уходят на оплату лечения в коммерческих клиниках, и даст возможность спасти гораздо больше жизней тех, кто отчаянно нуждается в помощи.

Помочь приюту «Матроскин» можно здесь.

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