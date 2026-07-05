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НовостиОбщество5 июля 2026 3:00

Пермский приют «Матроскин» просит помощи в открытии экстренного центра

Волонтеры, 11 лет спасающие котиков, обратились к пермякам
Алена ОВЧИННИКОВА
Команда проекта спасает животных уже 11 лет, но последние годы волонтеры «Матроскина» специализируются на «экстренных котиках».

Команда проекта спасает животных уже 11 лет, но последние годы волонтеры «Матроскина» специализируются на «экстренных котиках».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры пермского приюта «Матроскин» обратились к жителям с просьбой помочь собрать им средства на открытие реабилитационного центра.

- Для запуска центра экстренной помощи бездомным животным и закупку медицинского оборудования необходимо 1 500 000 рублей. Сейчас на счетах чуть больше 400 000 рублей. Время идет, и без недостающей суммы организация просто не сможет открыть центра к концу лета, как планировалось изначально.

Команда проекта спасает животных уже 11 лет, но последние пять лет их служба специализируется на самых тяжелых случаях — так называемых «экстренных котиках». Это животные, сбитые машинами, спинальники, жертвы жестокого обращения и те, кому без срочной ветеринарной помощи просто не выжить.

- До исполнения мечты сотен особенных и изувеченных котиков еще далеко, но мы верим, что вместе сможем сделать невозможное! — делятся эмоциями создатели приюта.

Открытие собственного реабилитационного центра позволит волонтерам самостоятельно восстанавливать травмированных питомцев после операций. Это существенно сэкономит средства, которые сейчас уходят на оплату лечения в коммерческих клиниках, и даст возможность спасти гораздо больше жизней тех, кто отчаянно нуждается в помощи.

Помочь приюту «Матроскин» можно здесь.

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