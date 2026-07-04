Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Прикамье

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жильцов ветхого дома в поселке Набережном в Пермском крае.

В Информационный центр СК России поступило обращение от жителей многоквартирного дома на улице Ващенко. Двухэтажное здание барачного типа 1962 года постройки находится в критическом состоянии: разрушается фундамент, деформированы несущие конструкции, протекает кровля, а система водоснабжения полностью отсутствует.

Несмотря на то, что строение было официально признано аварийным еще в 2022 году, до настоящего времени гражданам не предоставлено благоустроенное жилье. Многочисленные обращения людей в компетентные органы результатов не принесли.

- По данному факту возбуждено уголовное дело – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Пермскому краю. - Председатель ведомства поручил руководителю краевого управления Денису Валерьевичу Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о принимаемых мерах для реализации права граждан на получение новых квартир.

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