Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2026 12:55

12 пожаров ликвидировали за сутки в Пермском крае

Один человек в результате возгорания получил травмы
Алена ОВЧИННИКОВА
В настоящее время пожарные устанавливают точные причины возгораний.

В настоящее время пожарные устанавливают точные причины возгораний.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за сутки 3 июля на территории региона было ликвидировано 12 возгораний.

Пожары были зафиксированы в следующих муниципальных образованиях: по два пожара произошло на территориях города Березники, Пермского муниципального округа и Добрянского МО.

По одному пожару зафиксировано в городе Перми, а также на территориях Чусовского, Карагайского, Горнозаводского, Куединского и Березовского муниципальных округов.

К счастью, обошлось без погибших, однако один человек получил травмы. В настоящее время устанавливаются точные причины возгораний во всех случаях.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru