С погибшим на СВО бойцом простятся в Пермском крае

Бойцу СВО из Яйвы было 35 лет. Фото: страница ВКонтакте «Александровск Официально».

Администрация Александровского муниципального округа официально сообщила о гибели земляка, исполнявшего воинский долг.

- В ходе проведения специальной военной операции погиб Лапаев Сергей Владимирович, родившийся 31 марта 1991 года. Церемония прощания с героем состоится 6 июля, - сообщает официальная страница ВКонтакте «Александровск Официально».

Все кто знал и помнит его, смогут проводить Сергея Владимировича в последний путь в Доме культуры «Энергетик» в поселке Яйва. Церемония пройдет с 10:00 до 11:00 часов. Захоронение будет проведено на кладбище поселка Яйва.

- Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою! - говорится в официальном сообщении ведомства.

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