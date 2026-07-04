В селе Кын из-за подтопления территорий подготовили пункт временного размещения

Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.

Из-за аномальных дождей в Свердловской области произошло подтопление территории в селе Кын в Пермском крае. В зоне возможного подтопления, по предварительным данным, находятся до 7 жилых домов.

- В связи с этим для жителей подготовлен пункт временного размещения (ПВР), - сообщает Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва. - На месте работает оперативная бригада спасателей и специалистов территориального управления. Для мониторинга обстановки и оказания помощи дежурят сотрудники с пятью лодками.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.

На текущий момент пострадавших среди жителей и животных нет, угрозы жизни и здоровью людей не зафиксировано. Основной ущерб нанесен сельскохозяйственным посадкам. Транспортное сообщение с населенным пунктом сохраняется в штатном режиме.

Пик подъема уровня воды в реке ожидается в субботу, 4 июля. Власти провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) для координации действий.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.

Телефоны горячей линии: +7 (34249) 6-00-48; +7 (34249) 2-91-11.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru