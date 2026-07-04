Родители в Прикамье назвали детей Захар-Андрей и Анна-Виктория

Тройка популярных имен в 2026 году в Пермском крае осталась прежней. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экватор года стал поводом для подведения итогов в ЗАГСе. Статистика показала, что родители по-прежнему отдают предпочтение классическим и проверенным временем именам, хотя и не обходят стороной редкие варианты.

- Тройка самых популярных мужских имен осталась прежней, но произошла небольшая рокировка. На пьедестале по-прежнему находятся Михаил и Александр, а вот Артем теперь замыкает тройку лидеров. Динамика роста впечатляет: количество Михаилов выросло более чем вдвое (свыше 270), а Александров стало в два раза больше (более 205). В топ-10 также вошли Тимофей, Матвей, Лев, Марк и Иван. А Мирон и Арсений впервые попали в десятку самых частых, - сообщает официальная страница ВКонтакте Комитета ЗАГС Пермского края.

У девочек тройка лидеров не изменилась: Анна (более 200), София (почти 180) и Ева (свыше 150). В числе популярных также остаются Мария, Есения, Василиса, Мирослава, Виктория, Варвара и Алиса.

Первая половина года подарила Пермскому краю и несколько уникальных имен: появились малыши с красивыми двойными именами, такими как Захар-Андрей и Анна-Виктория.

Не обошлось и без настоящих жемчужин: теперь в нашем регионе есть Владимира и Вадимир, Вячеслава и Данислав, Елисавета и Лавры, а также девочки с нежными именами Весна и Ангел.

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