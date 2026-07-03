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НовостиОбщество3 июля 2026 17:55

В Прикамье суд взыскал 137 миллионов за порчу земли

Ущерб будет передан в доход государства
Алена ОВЧИННИКОВА
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Фото: архив "КП".

В Арбитражном суде Пермского края поставлена точка в деле о незаконной добыче ископаемых. По иску надзорных органов с нечистого на руку юридического лица взыскан колоссальный ущерб - более 137 миллионов рублей.

В чем суть дела? Компания развернула добычу песчано-гравийной смеси на землях сельскохозяйственного назначения. По сути, «черные копатели» варварски уничтожили плодородный слой почвы, превратив пашни в карьер.

Прокуратура Пермского края доказала не только сам факт причинения вреда природе, но и недобросовестность ответчика, который ранее уже привлекался к административной ответственности.

- Суд полностью удовлетворил исковые требования, встав на сторону государства и экологии. Вся сумма ущерба - 137,4 млн рублей - будет взыскана в доход государства, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

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