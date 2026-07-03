В Перми вводят летние ограничения на движение транспорта

Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать временные знаки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В разгар дорожного сезона Министерство транспорта Пермского края предупреждает о новых ограничениях, которые связаны с работами по благоустройству. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок.

Где и когда будут действовать изменения:

Улица Строителей - с 3 июля по 3 августа. Участок: от улицы Рабочей до шоссе Космонавтов.

Что изменится: на этом отрезке будет организована новая схема движения. Проезд будет осуществляться по двум полосам, разделенным разделительной полосой. Это необходимо для обеспечения безопасности и проведения работ.

Шоссе Космонавтов и технопарк «Морион» - с 6 июля по 15 августа.

Что изменится: изменится схема движения по самому шоссе и заезду к территории технопарка «Морион».

Причина ограничений: работы проводятся в связи с использованием техники, занятой на устройстве новых тротуаров.

Водителей просят быть предельно внимательными в указанных зонах, соблюдать временные знаки и учитывать эти изменения при планировании поездок.

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