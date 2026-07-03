Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 17:00

В Перми вводят летние ограничения на движение транспорта

Изменения в движении будут действовать на улице Строителей и шоссе Космонавтов
Алена ОВЧИННИКОВА
Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать временные знаки.

Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать временные знаки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В разгар дорожного сезона Министерство транспорта Пермского края предупреждает о новых ограничениях, которые связаны с работами по благоустройству. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок.

Где и когда будут действовать изменения:

Улица Строителей - с 3 июля по 3 августа. Участок: от улицы Рабочей до шоссе Космонавтов.

Что изменится: на этом отрезке будет организована новая схема движения. Проезд будет осуществляться по двум полосам, разделенным разделительной полосой. Это необходимо для обеспечения безопасности и проведения работ.

Шоссе Космонавтов и технопарк «Морион» - с 6 июля по 15 августа.

Что изменится: изменится схема движения по самому шоссе и заезду к территории технопарка «Морион».

Причина ограничений: работы проводятся в связи с использованием техники, занятой на устройстве новых тротуаров.

Водителей просят быть предельно внимательными в указанных зонах, соблюдать временные знаки и учитывать эти изменения при планировании поездок.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru