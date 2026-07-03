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НовостиОбщество3 июля 2026 15:20

С рядовым Александром Дубровиным простятся в Пермском крае

Прощание с героем пройдет 6 июля в Нытвенском МО
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото: официальная страница ВКонтакте Администрации Нытвенского муниципального округа.

Фото: официальная страница ВКонтакте Администрации Нытвенского муниципального округа.

В Нытвенском муниципальном округе простятся с земляком, рядовым Александром Геннадиевичем Дубровиным, который героически погиб в ходе специальной военной операции.

- Церемония прощания состоится 6 июля. Панихида пройдет в здании школы деревни Постаноги (ул. Специалистов, 24), - сообщается на официальной странице ВКонтакте Администрации Нытвенского муниципального округа.

Начало церемонии: в 10:00.

Гражданская панихида: в 11:00.

Администрация округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким защитника Отечества, разделяя с ними боль невосполнимой утраты.

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