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НовостиПроисшествия4 июля 2026 4:15

В Кунгуре задержали кассира, похитившую 16 миллионов рублей

Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом
Алена ОВЧИННИКОВА
Общая сумма похищенного превысила 16 миллионов рублей.

Общая сумма похищенного превысила 16 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Кунгуре было совершено крупное финансовое преступление. 46-летняя сотрудница одной из местных организаций, работавшая кассиром, была задержана по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

- По данным следствия, преступление было совершено в мае текущего года, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Женщина, являясь материально ответственным лицом и имея прямой доступ к кассе, в течение месяца систематически изымала деньги. Общая сумма похищенного превысила 16 миллионов рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, кассир переводила похищенные средства через терминал и обменный пункт на электронную биржу, специализирующуюся на валютных операциях. Задержанная рассчитывала, что сможет не только вернуть деньги, но и получить с них прибыль.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере», максимальное наказание, которое ей грозит - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом. Суд уже избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

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