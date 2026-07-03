В Очерском районе экскаваторщик оставил без света четыре населенных пункта

В результате маневра техники провода были оборваны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Очерском муниципальном округе произошел серьезный инцидент, оставивший без электричества сотни людей. 3 июля из-за обрыва проводов на линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ были обесточены деревни Мокрушино, Меновщики, а также части села Нововознесенск и деревни Семеново.

- Причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности, - сообщили в пермском филиале компании «Россети Урал». - Водитель экскаватора, принадлежащего одной из дорожных организаций, проводил несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП. В результате маневра техники провода были оборваны. По счастливой случайности, сам виновник происшествия не пострадал.

Бригады оперативно выехали на место и восстановили подачу электроэнергии. Энергетики напоминают, что нарушение правил грозит не только перебоями со светом, но и смертельной опасностью. По факту данного инцидента компания уже подала заявление в полицию, виновные будут привлечены к ответственности.

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