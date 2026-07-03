В Прикамье директора УК будут судить за травму от упавшего с крыши снега

46-летнему коммунальщику грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора управляющей компании. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к травмированию пенсионерки.

- ЧП произошло 16 марта в поселке Октябрьский, когда с крыши дома по улице Энергетиков сошли снежные и ледяные массы прямо на идущую по улице женщину, - напомнили обстоятельства произошедшего в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

При том, что накануне происшествия жители дома обращались в управляющую компанию с просьбой очистить кровлю от снега и льда, однако директор не выполнил свои должностные обязанности, что и стало причиной несчастного случая.

Обвиняемый полностью признал свою вину, максимальное наказание, которое может ему грозить - до двух лет лишения свободы. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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