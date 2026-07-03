Жителей Прикамья предупредили о мошенниках, создающих фейковые сообщества вузов Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во время приемной кампании активизировались интернет-мошенники, которые создают фальшивые сообщества российских вузов в социальных сетях и мессенджерах. Жителей Пермского края призвали быть внимательнее и пользоваться только официальными источниками информации. Об этом пишет "Business Class".

Злоумышленники оформляют поддельные страницы так, чтобы они выглядели максимально похожими на настоящие. В таких сообществах публикуются новости, фотографии и другая информация, а администраторы быстро отвечают на вопросы пользователей, создавая впечатление официального аккаунта учебного заведения.

Под различными предлогами — для подтверждения регистрации, проверки документов, просмотра конкурсных списков или получения дополнительных материалов — абитуриентов просят перейти по ссылке на сторонний сайт. Там мошенники пытаются получить персональные данные, в том числе логины и пароли от аккаунтов на портале «Госуслуги».

Депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин отметил, что период поступления ежегодно становится одним из самых благоприятных для подобных схем. По его словам, абитуриенты и их родители переживают из-за результатов приемной кампании, поэтому злоумышленники пользуются эмоциональным состоянием людей и выдают себя за сотрудников приемных комиссий или представителей вузов.

Он подчеркнул, что современные мошеннические сообщества практически невозможно отличить от настоящих. Для их оформления используются официальная символика учебных заведений, копируются публикации, создается активность в комментариях, а ответы пользователям нередко формируются с помощью искусственного интеллекта.

По словам парламентария, главным признаком обмана являются просьбы перейти на неизвестный сайт, войти в личный кабинет через сторонний ресурс, сообщить код из SMS или передать данные своей учетной записи. Он напомнил, что настоящие вузы не запрашивают подобную информацию через социальные сети и мессенджеры.

Абитуриентам рекомендуют проверять сведения о поступлении только на официальных сайтах образовательных организаций, в подтвержденных аккаунтах вузов и через государственные сервисы. Также следует с осторожностью относиться к ссылкам, которые приходят в личных сообщениях или публикуются в сомнительных сообществах.

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