В Пермском крае сотрудники МЧС спасли из огня семью с двумя детьми

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

3 июля в селе Карагай на улице Юбилейной развернулась спасательная операция. В одной из квартир на третьем этаже жилого дома произошло возгорание.

На место прибыли расчеты МЧС. Пожарные вошли в задымленное помещение, где находились люди. С помощью специальных спасательных устройств они вывели на свежий воздух четырех человек, среди которых были двое детей.

- Благодаря слаженным и профессиональным действиям, к счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. На месте работали 12 огнеборцев и 4 единицы техники. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, - сообщили в краевом МЧС.

В настоящее время дознаватель устанавливает причину произошедшего.

Квартира выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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