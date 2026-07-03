Трамваи в Индустриальном районе возвращаются к привычным маршрутам

У пассажиров вновь появляется возможность быстро добираться до центра и не зависеть от автомобильных пробок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми 6 июля возобновляется стандартное движение трамваев в Индустриальном районе. На минувшей неделе там велись плановые работы на энергоинфраструктуре, из-за чего маршруты были временно изменены. В настоящее время работы завершаются, и с понедельника транспорт возвращается к обычному графику.

В связи с окончанием ремонта произошли следующие корректировки:

Трамвай №2 восстанавливает движение по полному маршруту — от микрорайона Осенцы до Стахановского кольца.

Трамваи №11 и №12 снова будут следовать из центра города до своей привычной конечной остановки «Школа №107».

Таким образом, у пассажиров электротранспорта вновь появляется возможность быстро добираться до центра и не зависеть от автомобильных пробок.

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