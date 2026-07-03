Лаборатория на Березниковском содовом заводе прошла пятилетнюю проверку

Фото: АО «БСЗ».

Отдел технического контроля (ОТК) Березниковского содового завода (БСЗ) успешно прошел проверку. Эксперты подтвердили, что лаборатория завода работает по всем правилам и соответствует самым строгим стандартам.

Аккредитация - это как знак качества для лаборатории. Проверку нужно проходить регулярно: раз в два года или раз в пять лет. В этом году ОТК БСЗ прошел самую серьезную, пятилетнюю проверку. Более того, им не просто подтвердили право на работу, но и расширили список того, что они могут проверять.

Для получения аккредитации заводским специалистам пришлось проделать огромную работу: они собрали, проверили и оцифровали около трех тысяч документов! Это был самый сложный и трудоемкий этап.

В ходе проверки ОТК получил право использовать новые, более современные методы анализа. Для этого завод закупил оригинальные инструкции у разработчиков. Примечательно, что внедрить эти методы удалось на уже имеющемся оборудовании силами самих сотрудников лаборатории.

Теперь лаборатория официально подтверждает качество: вредных факторов в воздухе рабочей зоны, замеры параметров микроклимата, измерения в части экологического контроля, контроль готовой продукции по ГОСТ 5100.Интересный факт: по закону аккредитовать лабораторию для проверки собственной готовой продукции не обязательно. Но завод делает это добровольно, чтобы показать: их контролю можно доверять на 100%.

Как пояснила и. о. начальника ОТК Елена Шаргородская, это было самое масштабное расширение в истории отдела. Причина - изменение в Федеральном законе. Теперь все лаборатории обязаны использовать только те методики измерений, которые официально внесены в государственный реестр. Раньше такого строгого требования не было.

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