ЗАГС Свердловского района Перми закрыли на ремонт до осени

Все запланированные свадьбы состоятся, и ни одна регистрация не будет отменена. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Свердловского района Перми, планирующим этим летом оформить документы в ЗАГСе, стоит обратить внимание на изменение в графике работы. В связи с проведением ремонтных работ Свердловский отдел управления ЗАГС временно меняет свой адрес.

В Управлении ЗАГС администрации Перми сообщили, что с 22 июня по 1 сентября 2026 года прием граждан будет организован в главном здании управления по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 15. Уточняется, что прием будет вестись в обычном режиме, поэтому поводов для беспокойства нет.

Особое внимание уделено парам, вступающим в брак. Для проведения торжественных церемоний регистрации брака подготовлен зал в ресурсном центре «ПЕРМЬ СЕМЕЙНАЯ» по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 3. Организаторы заверяют: все запланированные свадьбы состоятся, и ни одна регистрация не будет отменена.

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