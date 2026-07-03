В Перми завершили монтаж пролетного строения путепровода на шоссе Космонавтов

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми продолжается реконструкция путепровода на шоссе Космонавтов. Строители завершили монтаж пролетного строения правой части сооружения — все конструкции установлены на постоянные опоры. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Сейчас специалисты приступили к следующему этапу работ. Они монтируют несъемную опалубку и армируют монолитную плиту проезжей части. Из пяти запланированных участков уже забетонированы три.

Как отметил заместитель директора филиала Мостоотряда №123 АО «Уралмостострой» Александр Кунгуров, установка пролетного строения на постоянные опоры считается одним из ключевых этапов строительства. По его словам, именно после этого мост приобретает проектные очертания, а работы переходят к созданию полноценной дорожной инфраструктуры. Все мероприятия выполняются по графику, и в ближайшие месяцы объект станет заметно ближе к завершению.

После завершения бетонирования строителям предстоит выполнить устройство выравнивающего слоя, уложить гидроизоляцию и асфальтовое покрытие. Затем начнется монтаж тротуаров, барьерных и перильных ограждений, а также установка освещения.

Работы продолжаются и на прилегающих участках. Со стороны Центрального рынка завершается строительство подпорных стен, ведется обратная засыпка грунта и устройство ливневой канализации. Кроме того, готовы все промежуточные опоры, благодаря чему начался монтаж левой части путепровода. На сегодняшний день установлены девять из 28 балок. Со стороны Гознака продолжается устройство земляного полотна и дорожного основания.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил открыть техническое движение по одной половине путепровода до конца 2026 года. Полностью завершить реконструкцию объекта планируется к ноябрю 2027 года.

Обновление путепровода входит в этап 4.1 строительства улицы Строителей. После реконструкции изменится конструкция сооружения, а высота подмостового пространства увеличится с 2,2 до 5,5 метра. Это позволит пропускать крупногабаритный транспорт. Кроме того, количество полос на шоссе Космонавтов вырастет с четырех до шести — по три в каждом направлении.

В рамках этого же этапа строится основной участок улицы Строителей от улицы Малкова до шоссе Космонавтов, включая дорогу под путепроводом и за ним. Здесь уже перенесены инженерные коммуникации, построена новая ливневая канализация, проложена четырехполосная дорога и оборудованы съезды на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, а также к бизнес-центру «Морион». На участке между улицей Малкова и шоссе Космонавтов уже действует временная схема движения по двум полосам.

Общая протяженность объекта составит около трех километров. В проект входят основная магистраль, съезды, примыкания и новый путепровод.

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