Суд продлил домашний арест бывшему сотруднику «Упрдор «Прикамье» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд продлил меру пресечения бывшему начальнику отдела инженерных сооружений ФКУ «Упрдор «Прикамье» Максиму Самылову. Он останется под домашним арестом до 30 июля 2026 года. Об этом пишет "Эхо Перми".

Максима Самылова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, во время работы в «Упрдор «Прикамье» он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя Раяза Расулова. Бизнесмен был подрядчиком при строительстве и ремонте объектов учреждения.

Самылов возглавлял отдел инженерных сооружений с 2019 по 2022 год. После ухода с должности он переехал в Донецк, где занял пост начальника отдела транспортной безопасности в ГКУ «Служба автомобильных дорог Донбасса». В марте этого года сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника и доставили его в Пермь для проведения следственных действий.

Во время судебного заседания защитник Самылова заявил, что его подзащитный признал вину и намерен сотрудничать со следствием.

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