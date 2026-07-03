Пермские мужчины активнее женщин пользуются кикшерингом

Фото: Дина Павленко, пресс-служба МегаФона.

Жители Пермского края 35-44 лет обогнали молодежь по любви к самокатам. Именно они оказались самыми активными пользователями таких средств передвижения, выяснили аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.

Основная аудитория сервисов кикшеринга в Пермском крае — мужчины, на них приходится 78%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже.

Самые активные пользователи сервисов — это пермяки 35–44 лет (39%). Ещё 36% относятся к возрастной категории 25-34 года. На молодежь 18-24 года и жителей региона 45-54 лет приходится по 12%. Возрастные пермяки (55+) также пользуются кикшерингом, но их доля составляет менее 1%

В общероссийском рейтинге пермяки более спокойно относятся к таким средствам передвижения. На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На первых строчках рейтинга также оказались Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород.

Между тем в регионах заметно различается гендерный состав пользователей. Наибольшая доля женщин среди пользователей городских самокатов зафиксирована в Волгоградской (30%), Пензенской (29%) и Брянской областях (28%). А самая высокая доля мужчин — в Новосибирской (по 82%) и Челябинской областях (81%).