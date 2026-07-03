Фото: пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области

В Режевском муниципальном округе спасатели пришли на помощь участнику туристического сплава, который получил травму после аварии на реке Реж.

Известно, что по реке сплавлялась зарегистрированная туристическая группа их было - 91 человек. Во время прохождения маршрута в районе деревни Сохарево из-за сильного течения столкнулись два катамарана. Один из них перевернулся.

На место незамедлительно прибыли спасатели.

Во время обследования территории на острове посреди реки был найден пострадавший с переломом ноги. Спасатели эвакуировали туриста в безопасное место, после чего передали его медикам для дальнейшего лечения. После ЧП сплав всей группы был прекращен.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru