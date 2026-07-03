Самозанятые в Прикамье начнут получать выплаты по больничным с августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года первые выплаты по больничным листам получат самозанятые, которые участвуют в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Речь идет о тех, кто вступил в программу в январе и начал перечислять страховые взносы с февраля.

Эксперимент стартовал в январе этого года. Присоединиться к нему могут граждане, работающие на себя и применяющие налог на профессиональный доход. Для участия необходимо подать заявление в Отделение Социального фонда по Пермскому краю и регулярно оплачивать страховые взносы. Сейчас участниками программы в регионе являются 760 самозанятых.

Размер выплаты зависит от нескольких условий. В первую очередь учитывается выбранная страховая сумма — 35 или 50 тысяч рублей. Кроме того, значение имеют страховой стаж участника и срок его участия в программе.

Право на оплату больничного возникает через шесть месяцев после внесения годового страхового взноса или при непрерывной уплате ежемесячных платежей в течение этого периода. По правилам программы взносы начинают перечисляться с месяца, следующего за месяцем регистрации. Поэтому самозанятые, вступившие в программу в январе, сделали первый платеж в феврале. После окончания июля они смогут оформить выплату по больничному, а деньги поступят в августе после закрытия листка нетрудоспособности.

Когда у участника появится право на получение пособия, Отделение Социального фонда уведомит его об этом. После закрытия больничного также будет направлено сообщение о назначенной выплате.

Важно отметить, что эксперимент предусматривает только выплаты по временной нетрудоспособности. Пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в эту программу не входят.

Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8 800 100 0001. Звонок бесплатный.

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