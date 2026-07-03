В Перми готовность коммунального комплекса к отопительному сезону превысила 20%

Фото: пресс-служба городской администрации

В Перми продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Сейчас готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 20,5%. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ.

До начала отопительного сезона специалисты совместно с ресурсоснабжающими и управляющими организациями должны подготовить около 6 тысяч многоквартирных домов, а также 826 объектов социальной сферы, включая школы, детские сады и поликлиники.

На сегодняшний день к зиме уже готовы 178 социальных учреждений. Кроме того, подготовлены 292,4 километра инженерных сетей, восемь котельных и 156 центральных тепловых пунктов.

В администрации отмечают, что все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. За ходом подготовки следит городская комиссия, которая контролирует готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что компания «Т Плюс» одновременно ведет подготовку основных теплоисточников города — ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14. Одним из важных направлений остается замена тепловых сетей. Сейчас работы проводятся на улицах Космонавта Леонова, Ласьвинской и Магистральной. В течение года планируется обновить более шести километров инженерных коммуникаций.

Узнать график проведения гидравлических испытаний и опрессовок жители могут в своей управляющей организации, районном отделе ЖКХ или на сайте Пермского филиала компании «Т Плюс».

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru