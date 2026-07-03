В Кировском районе Перми утвердили проект комплексного развития территории Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Перми утвердили проект комплексного развития территории Власти Пермского края подписали приказ о комплексном развитии территории жилой застройки в Кировском районе Перми. Документ касается участка в районе бывшего ДДК имени Кирова и улицы Маршала Рыбалко. Его общая площадь составляет 19,9 гектара.

Согласно опубликованному на сайте краевого правительства приказу, реализация проекта пройдет с привлечением инвестора. Ему предстоит расселить девять ветхих и аварийных домов общей площадью около 7,9 тысячи квадратных метров, после чего на освобожденной территории появится новое жилье. Максимальный срок реализации проекта составит 15 лет с момента подписания договора о комплексном развитии территории.

Кроме жилых домов, проект предусматривает строительство улично-дорожной сети, общественного центра и спортивной площадки. При этом неиспользуемое здание ДДК имени Кирова в границы территории комплексного развития включать не будут.

Также в рамках проекта планируется привести в порядок существующие парк и сквер, расположенные на этой территории.

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