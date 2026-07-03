В Пермском крае ветстанцию оштрафовали за опасные для жизни людей продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Чайковском ветеринарную станцию привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований. Учреждение нарушило правила проведения экспертизы продукции животного происхождения и допустило ошибки при оформлении сопроводительных документов.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, нарушения были выявлены во время совместной проверки с городской прокуратурой, которая состоялась в мае 2026 года. Специалисты проверили работу ГБУВК «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных», оказывающего ветеринарные услуги и оформляющего ветеринарные сопроводительные документы.

Во время проверки выяснилось, что ветеринарно-санитарная экспертиза сырого коровьего молока, мяса и куриных яиц проводилась не полностью. Кроме того, в оформленных документах содержались недостоверные сведения. Так, в справках на сырое молоко количество крупного рогатого скота не совпадало с информацией, содержащейся в государственной системе «ВетИС».

Еще одним нарушением стало использование анализатора «Эксперт Профи» для исследования молока без документов, подтверждающих прохождение обязательной ежегодной поверки.

По итогам проверки учреждение оштрафовали. Им предстоит выплатить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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