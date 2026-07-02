В Пермском крае до поселка Пожва провели газопровод протяженностью 36 км

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Юсьвенском округе построили и ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительные газопроводы для газификации поселка Пожва. Общая протяженность газовых сетей составила около 36 км. Техническую возможность подключения к природному газу получили более 1,2 тыс. жителей, три котельные и социально-значимые объекты.

С жителями Пожвы уже заключили и исполнили пять договоров на догазификацию. Газ подвели до границ участков заявителей. Первые два домовладения подключили к природному газу 2 июля. Семьи воспользовались программой догазификации для перехода на более экономичное топливо.

«С приходом сетевого газа жизнь семей станет комфортнее, освободится время для близких, а также значительно снизятся расходы на отопление, это будет особенно ощутимо с началом отопительного сезона», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Для участия в программе догазификации можно воспользоваться: порталами «Единый оператор газификации» или «Госуслуги», МФЦ, единым клиентским центром. К заявке необходимо приложить: паспорт, СНИЛС, документы о праве собственности на дом. Также продолжается прием заявок для догазификации частных домов в садовых товариществах.

Всего по программе догазификации в Прикамье заключено более 81 тыс. договоров на подключение к сетям. Из них 70 тыс. с проведением до границ земельного участка, в том числе 48 тыс. домовладений подключено к газу. Прием заявок продолжается.

«Сохранять высокий темп строительства и догазификации нам удается благодаря эффективному сотрудничеству с группой компаний «Газпром». В прошлом году построили более 150 км сетей и подключили к газу 4 167 дома, в которых проживает более 10 тысяч человек», – отметил в своих социальных сетях Дмитрий Махонин.

Правительство Пермского края по поручению главы региона взяло на себя обязательства по проведению газа не только от границ земельных участков до фасада дома, но и непосредственно до кухонной плиты всем заявителям по программе социальной газификации.

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