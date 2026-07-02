В Пермском крае с начала года стали меньше воровать и грабить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МВД по Пермскому краю отчиталось о резком сокращении преступлений против собственности. В период с января по май этого года правоохранительные органы зарегистрировали 3 744 случая краж, грабежей и разбоев.

Снижение активности воровского сообщества составило 20%. За аналогичный период прошлого года на территории региона совершили 4 687 преступлений. В полиции дополнили, что кражи с незаконным проникновением в жилище сократилось на 30% – 75 до 50 случаев.

Наибольшее снижение составили кражи. В Прикамье с начала года возбудили 3 612 уголовных дел за кражи против 4 565 – в прошлом году. К уголовной ответственности привлекли 1 027 воров.

Незначительный рост показали случаи грабежей и разбоев – соответственно 111 против 103 и 21 соответственно. К ответственности за грабежи привлекли 104 преступника, разбои – 24, подвело статистику «В курсе.ру».

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