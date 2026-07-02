В Перми на 60-м году жизни скончался известный теннисист

Фото: РОО «Федерация настольного тенниса Пермского края»

Федерация настольного тенниса Пермского края сообщила об уходе из жизни Екимова Владимира Александровича. Один из сильнейших спортсменов своего времени скончался 29 июня на 60-м году жизни.

Владимир Екимов родился 28 мая 1967 года. Старт в большой спорт ему дала ДЮСШ Индустриального района Перми. Его филигранный и яркий стиль игры хорошо помнят многие друзья-соперники.

Владимир Александрович показывал хорошие результаты. Кандидат в мастера спорта СССР являлся неоднократным призер чемпионатов различного уровня в составе команды Пермской области.

РОО «Федерация настольного тенниса Пермского края» скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Владимира Александровича. Прощание состоится 3 июля с 12:00 в Храме Всех Святых на ул. Тихой, 23.

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