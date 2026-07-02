Верещагинский округ прощается с тремя погибшим на СВО земляками

Фото: Администрация Верещагинского муниципального округа

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО трех земляков. На передовой спецоперации отдали жизни 55-летний Новиков Степан Иванович, 25-летний Гавшин Николай Сергеевич и 19-летний Тенягин Данил Дмитриевич.

Степан Новиков родился в Верещагино 3 декабря 1969 года. После окончания школы №1 учился в Верещагинском профессиональном училище №11. Трудовую деятельность начал на заводе ПРМЗ. После срочной службы работал в лесхозе, ведомственной охране на железной дороге и службе охраны завода «Ремпутьмаш».

Степан Иванович родился в дружнолй многодетной семье. Вместе с ним родители поставили на ноги сестру Евдокию, братьев Павла, Николая и Петра. С супругой Раисой Николаевной растил любимых дочерей Анну и Марину.

На СВО Степан Новиков проходил службу в звании сержанта на должности командира отделения сбора и эвакуации раненых штурмовой роты. Погиб 15 октября 2025 года. Прощание с погибшим земляком состоялось 2 июля в деревне Комары.

Николай Гавшин родился в поселке Кез соседней Удмуртии 26 июня 2001 года. Окончил Соколовскую школу, работал в строительной сфере. Дома бойца ждали родители Татьяна Викторовна и Сергей Арсентьевич, брат Иван и сестра София.

Гвардии рядовой ВС РФ, стрелок мотострелкового отделения Николай Гавшин погиб 25 февраля 2024 года. Прощание состоялось 2 июля в Доме культуры деревни Соколово.

Данил Тенягин родился в деревне Андроново 14 апреля 2006 года. Окончил Путинскую школу, проходил срочную службу. Увлекался спортом, рисованием, моделированием, любил автотехнику. Проходил службу в армии. Данила с братом Виктором, сестрами Прасковьей, Василисой, Светланой, Софией воспитывали мама Надежда Александровна и папа Дмитрий Иванович.

Гвардии рядовой, механик-водитель зенитного ракетного дивизиона Данил Тенягин погиб 12 февраля 2026 года. Прощание и траурный митинг состоятся 3 июля с 11:00 в деревне Андроново.

Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ходе СВО земляков, скорбит и разделяет боль утраты.

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