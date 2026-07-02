В Перми на городской эспланаде прозвучат мегахиты в исполнении AY YOLA

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большой летний фестиваль «Город встреч» в Перми объявил программу на 4 и 5 июля. В предстоящие выходные фестивальную сцену городской эспланады станет объединит живая культура, история, музыка и созерцание. Все это предложит этнофестиваль «Обряды-наряды».

Программа включит шесть направлений: обряды, наряды, сказки, ремесло, рассказы и музыка. Гостей фестивальных событий ждут с 15:00 до 22:00, вход свободный. (0+) Свое творчество представят коллективы из нескольких регионов России, включая Башкирию, Татарстан и Удмуртию, Пермский край и Свердловскую область, Москву, Санкт-Петербург.

О хедлайнерах фестивальной программы рассказало региональное Минкультуры. В субботу, 4 июля, пермяков и гостей города с 21:00 ждет выступление московской группы Settlers. На следующий день, 5 июля, в это же время свои мегахиты исполнит группа AY YOLA из Уфы.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru