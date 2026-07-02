В Перми суд присудил 50 тысяч рублей за некачественное лечение перелома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел иск жителя города к ООО «ПЕРВЫЙ ТРАВМПУНКТ». Мужчина требовал компенсацию морального вреда и возмещение затрат на лечение, заявляя, что после оказанной медицинской помощи перелом руки сросся неправильно, из-за чего ему пришлось долго лечиться и проходить восстановление. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как установил суд, в мае 2025 года истец получил бытовую травму — закрытый перелом руки и обратился в указанное медицинское учреждение. После лечения он посчитал, что помощь была оказана ненадлежащим образом, и обратился в суд с требованием компенсировать моральный ущерб и расходы на обследования и лекарства.

В рамках разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила наличие косвенной связи между действиями медицинского персонала и последствиями для здоровья пациента.

При определении суммы компенсации суд учёл выводы экспертов, характер нарушений при оказании помощи, степень вины медучреждения, а также продолжительность и тяжесть пережитых истцом страданий.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также обязал возместить расходы на лечение и оплату государственной пошлины.

Решение пока не вступило в законную силу.

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