В Пермском крае стартовала приемная кампания в вузы

Выпускники школ могут выбрать будущую профессию из сотен направлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае официально дан старт приемной кампании 2026 года. Выпускники школ могут выбрать будущую профессию из сотен направлений, которые предлагают 23 высших учебных заведения и их филиалы в регионе.

Пермские вузы готовят востребованных специалистов: от инженеров, строителей и IT-экспертов до врачей, педагогов, экономистов и деятелей культуры и активно развивают целевое обучение, которое позволяет абитуриентам заранее заручиться поддержкой будущего работодателя. И это не только гарантия трудоустройства, но и возможность получать дополнительные выплаты, проходить практику на ведущих предприятиях и заручиться наставничеством от опытных специалистов.

- Выпускники-высокобалльники могут рассчитывать на губернаторские стипендии — от 6,5 до 12,7 тысячи рублей, - отмечают в краевом Минобре. - Также поддержка предусмотрена для будущих педагогов-целевиков по дефицитным направлениям: физики, химии, математики, информатики и биологии. Они будут получать ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей.

Кроме того, студенты, начиная с третьего курса, могут реализовать свои научные идеи благодаря проекту «Мой первый грант». Ежегодное финансирование до 150 тысяч рублей выделяется на конкурсной основе для поддержки перспективных исследований.

Абитуриентов ждет уникальная образовательная среда. Они могут стать частью команд краевых инженерных школ и молодежных конструкторских бюро на базе Пермского Политеха и классического университета, где созданы все условия для освоения практических навыков на реальных производственных площадках.

Ключевым проектом региона является межвузовский кампус «Будущее Пармы». Это уникальное для России пространство объединяет академический потенциал восьми ведущих вузов края. Здесь студенты смогут:

- реализовывать научные проекты в междисциплинарных лабораториях;

- осваивать сетевые образовательные программы в инновационных аудиториях;

- заниматься спортом в современном физкультурно-оздоровительном комплексе;

- вести насыщенную студенческую жизнь.

Также до конца 2028 года планируется ремонт 22 университетских объектов, включая девять общежитий, чтобы обеспечить студентам комфортное проживание.

Даты приемной кампании - 2026

20 июня: старт приема заявлений.

10–20 июля: завершение приема для поступающих по внутренним вступительным испытаниям вуза.

25 июля: крайний срок подачи документов для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.

Подать заявление можно полностью онлайн через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Абитуриент может выбрать до пяти вузов и пяти специальностей (для целевого набора — только один вуз и одна специальность). При необходимости через сервис можно записаться на вступительные испытания.

По всем вопросам работает круглосуточная служба поддержки. Связаться со специалистами можно до 30 ноября по телефону горячей линии 8 (800) 444-51-15 или по электронной почте priem@minobrnauki.gov.ru.

Цифровизация процесса поступления проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».

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