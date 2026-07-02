В Перми краевой индустриальный техникум вручил дипломы выпускникам

Фото: Анастасия Оболдина

Краевой индустриальный техникум им. Сухарева (КИТ) 2 июля провел торжественную церемонию вручения дипломов. Памятные подарки от филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» получили 26 выпускников, окончивших обучение с отличием.

Студентам анонсировали возможность заключить договор с предприятием на целевое обучение. Договор предусматривает ежемесячную выплату стипендии от филиала «ПМУ», прохождение практики и гарантию последующего трудоустройства на предприятии. В приоритете специальности: электромонтер, слесарь, слесарь по КИПиА, сварщик.

«Краевой индустриальный техникум – это один из основных поставщиков квалифицированных рабочих кадров на предприятие. С этого года у нас появляется программа целевого обучения, рассчитанная на студентов именно этого учебного заведения», – отметила начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Светлана Кропотина.

На предприятии из года в год десятки учащихся техникума проходят производственную практику. Ребята также участвуют в спортивных и волонтерских мероприятиях молодежной организации «ПМУ». Сейчас каждый 12-й работник предприятия – это выпускник КИТ.

Филиал «ПМУ» оказывает поддержку молодым специалистам. Помимо обширного набора корпоративных льгот, новым сотрудникам, поступающим на работу в течение года с даты выдачи диплома о среднем или высшем профессиональном образовании, работодатель выплачивает материальную помощь.

Для того заключения договора на целевое обучение студентам необходимо обратиться к руководству Краевого индустриального техникума или в HR-службу филиала «ПМУ» по тел.: +8 (342) 2207312, +7 (912) 882-05-70.

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