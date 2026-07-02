Аналитики назвали лидера* по качеству мобильной связи в Пермском крае

Фото: Никита Ермаков

Компания DMTel провела исследование качества услуг связи в Прикамье. Проведенное исследование учитывало качество голосовой связи, скорость мобильного интернета и площадь радиопокрытия.

Согласно отчету, скорость передачи данных (HTTP DL), стабильность голосовых соединений и площадь покрытия в тестируемых локациях высокие результаты показала сеть оператора Т2. Исследование проводили c 20 апреля по 4 мая 2026 года.

В число исследуемых территорий вошли: Пермь, Березник, Кунгур, Лысьва, Кудымкар, Губаха, Верещагино, Кизел, Красновишерск, Очер, Полазна, Куеда, Октябрьский и Суксун, а также автомобильные дороги. Общая протяженность маршрута для оценки составила 5 596 км. Всего провели более 9 тыс. голосовых тестов и свыше 23 тыс. замеров передачи данных.

Тестирование проводили в формате «полевого драйв-теста». Автомобиль двигался по маршруту, а оборудование в автоматическом режиме совершало голосовые вызовы и интернет-сессии, имитируя поведение обычного абонента. Использовались реальные сценарии – переключение между 2G/3G/4G, свободный выбор сети устройством и непрерывные измерения качества.

По оценке аналитиков, сеть оператора Т2 в Перми показала 90% значений скоростей сервиса HTTP DL выше 15 Мбит/с. В других населенных пунктах по маршруту следования – выше 21 Мбит/с.

*По данным исследования DMTel от 04.05.2026

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