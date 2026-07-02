В Пермском крае на 30 суток закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае судебные приставы временно остановили работу кафе «Карагай» из-за серьезных нарушений требований санитарной безопасности.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель, который оказывал услуги питания в этом заведении, не соблюдал правила СанПиН. Кафе расположено в селе Карагай по адресу ул. Ленина, 1.

Во время инспекции выяснилось, что в заведении не велся производственный контроль, а технологические процессы приготовления пищи нарушались. Также в кафе отсутствовали вытяжная вентиляция, необходимое моечное и бактерицидное оборудование. Кухонный инвентарь и посуда не были промаркированы.

Кроме того, в мясорыбном цехе к раковине для мытья не была подведена вода, из-за чего оборудование не использовалось по назначению. В холодильнике проверяющие нашли готовые блюда с истекшим сроком годности. Продукты готовились без технологических карт, а сотрудники работали без медицинских справок и обязательного гигиенического обучения.

За выявленные нарушения предприниматель был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации питания.

Суд пришел к выводу, что продолжение работы кафе создает угрозу для здоровья и жизни людей. В итоге деятельность заведения была приостановлена на 30 суток.

Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам. Сотрудники выехали на место, опечатали вход в кафе и предупредили предпринимателя об ответственности в случае нарушения запрета. В течение всего срока приостановки будут проводиться проверки соблюдения решения суда.

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