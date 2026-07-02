В Лысьве и Добрянке в 2027 году откроют современные молодежные центры

Фото: пресс-служба краевого правительства

Пермский край стал победителем президентской программы «Регион для молодых» и Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

Благодаря участию в программе в 2027 году в Лысьве и Добрянке появятся обновленные молодежные центры. Их создадут как современные многофункциональные пространства для общения, творчества, обучения и реализации молодежных проектов.

В Лысьве модернизируют молодежный центр «Единорог». После обновления здесь оборудуют площадки для проектной деятельности, творческих направлений, медиапроизводства, уличной культуры, образовательных мероприятий и встреч. Также в центре будут развивать добровольчество и поддерживать молодежные инициативы.

В Добрянке обновят молодежный центр «ДОМ». В нем откроют мастерские, пространства для театральных и медиапроектов, семейных мероприятий, работы молодежных объединений и проведения образовательных программ. Центр будет ориентирован как на активную молодежь, так и на тех, кто раньше не участвовал в подобных проектах.

Как отметили в Агентстве по делам молодежи Пермского края, новые центры станут площадками для обучения, творчества, социальных проектов и поддержки инициатив молодых жителей.

Пермский край уже несколько лет подряд становится победителем программы «Регион для молодых». За последние три года в регионе открыли семь современных молодежных центров и обновили пространство центра «Кристалл». В 2026 году новые площадки заработают в Барде, Александровске и Карагае, а в 2027 году — в Лысьве и Добрянке.

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