Потомки Владимира Шуфа посетили Ялту в дни памятных мероприятий

Фото: МК в Крыму

В Ялте завершилась программа, посвященная памяти поэта Серебряного века, журналиста и военного корреспондента Владимира Шуфа. Специально для участия в памятных событиях на родину своего предка приехали его праправнуки Кирилл и Владимир Шуфы, которые сейчас живут в Москве. Об этом пишет "МК в Крыму".

Гости встретились с краеведами, исследователями, представителями общественности и посетили места, связанные с жизнью и творчеством поэта.

Напомним, что в прошлом году на Поликуровском кладбище, где похоронен Владимир Шуф, появилась памятная доска. Ее установили благодаря инициативе депутата Государственного Совета Республики Крым Жанны Кислицы и при поддержке властей Ялты.

В этом году памятная программа продолжилась в музее «Чехов и Крым» на даче «Омюр». Здесь состоялся лекторий-презентация, в котором приняли участие потомки поэта, исследователь его творчества Владимир Кудрявцев из Санкт-Петербурга, председатель клуба «Любители поэзии» Мила Щербатенко, депутат Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина, а также жители и гости города.

Жизнь Владимира Шуфа тесно связана с Крымом. На полуостров он приехал в молодые годы, проходя лечение от туберкулеза. Здесь поэт изучил крымскотатарский язык, собирал народный фольклор и переводил песни. Именно в Крыму в 1890 году увидел свет его первый сборник «Крымские стихотворения». Современники называли литератора «крымским Лермонтовым». За годы своей деятельности он работал военным корреспондентом во время греко-турецкой и русско-японской войн. Последние годы жизни поэт провел в Ялте, где позже был похоронен.

Во время встречи участники читали стихи Владимира Шуфа, звучали музыкальные произведения, а исследователи рассказали о новых фактах его биографии. Затем памятные мероприятия продолжились на Поликуровском кладбище. Протоиерей храма святителя Иоанна Златоуста Василий Мотуз совершил литию, после чего участники церемонии возложили цветы к месту захоронения поэта.

В завершение визита праправнуки Владимира Шуфа вместе с депутатом Екатериной Дёминой посетили Ялтинский историко-литературный музей, а также побывали в Массандре, где осмотрели дворец Александра III и знаменитые гроты.

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