Двух подростков спасли на реке Кама в Перми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми, в Кировском районе, на реке Кама 1 июля 2026 года вечером произошло ЧП с двумя 14-летними подростками, сообщает МЧС по Пермскому краю.

Около 21:10 в оперативные службы поступила информация, что спасатели заметили мальчика в воде примерно в трёх метрах от берега. Его удалось вытащить на сушу. Подросток был передан врачам скорой помощи и доставлен в больницу. Его личность на тот момент не установили.

Спустя некоторое время в том же месте рыбаки, проходившие рядом на лодке, обнаружили второго 14-летнего мальчика примерно в 40 метрах от берега. Он находился без сознания. Мужчины смогли спасти его и передали медикам. Второго пострадавшего также госпитализировали, его личность пока не установлена.

Для оказания помощи привлекались силы РСЧС: 10 человек и 3 единицы техники.

Спасатели напоминают жителям Пермского края о необходимости соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра возле водоёмов.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru