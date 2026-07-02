В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае за короткий период значительно подорожало автомобильное топливо — рост цен превысил три рубля за литр.

По данным Росстата, к 29 июня средняя стоимость бензина на заправках региона достигла 70,16 рубля за литр. Это на 3,29 рубля больше, чем неделей ранее.

Больше всего выросли цены на популярные марки топлива. Бензин АИ-92 подорожал до 70,38 рубля за литр (+3,33 руб.), АИ-95 — до 75,35 рубля (+3,32 руб.), а АИ-98 — до 95,98 рубля (+0,44 руб.). Дизельное топливо также стало дороже и теперь стоит в среднем 81,86 рубля за литр, прибавив 2,61 рубля.

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