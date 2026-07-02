Реконструкция Сада Миндовского в Перми идет по графику

Шатер в саду Миндовского. Фото: Пермская городская Дума.

Комплексное обновление сада имени Миндовского в Перми ведется благодаря победе в общероссийском голосовании за объекты для благоустройства. Сейчас там демонтирована половина старых конструкций, залито бетонное основание для спортивной площадки. На популярном у горожан шатре меняют обшивку.

- Преображение нашего любимого Сада имени Миндовского идет шаг за шагом. Сейчас общая готовность объекта составляет более 20 процентов. Продолжаем вместе следить за процессом. Впереди – установка детской площадки, сцены, входной группы и озеленение, – рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, который вместе с главой Индустриального района Алексеем Полудницыным и представителями городской администрации проверил ход работ по благоустройству района.

На участке улицы Космонавта Леонова от улицы Мира до шоссе Космонавтов сняли старый асфальт и подготовили основание для нового покрытия. Сейчас рабочие ремонтируют тротуары, обустраивают парковочные карманы, съезды и устанавливают бордюры. Площадь работ составляет около четырех тысяч квадратных метров, а протяженность участка — 400 метров.

Работы идут с опережением графика благодаря тому, что на объект выведены две бригады. Подрядчик намерен завершить ремонтные работы к новому учебному году, чтобы у родителей учеников гимназии № 1 не возникало проблем с парковкой. Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при поддержке краевых властей, дорожники досрочно обновили другой отрезок этой улицы - от Рязанской до Архитектора Свиязева.

Преображаются и общественные пространства района. Дмитрий Малютин оценил качество укладки нового асфальта у дома № 28 по улице Чердынской. Ранее по наказу местных жителей этот тротуар расширили, чтобы зимой его можно было очищать с помощью спецтехники. Председатель ТОС «Нагорный -2» Галина Теплова отметила позитивные изменения и обозначила необходимость нанесения разметки на обновленной парковке.