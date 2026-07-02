В Перми ограничат подачу электроэнергии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 июля 2026 года с 09:00 до 18:00 в ряде районов будет временно ограничена подача электроэнергии в связи с проведением работ. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС города Перми.

Отключение затронет следующие адреса:

м/р Заозерье:

2-й Сигнальный: дома 3–26 Судоремонтная: 12–30 (чётная сторона), 7 1-я Танкерная: 15–45 Яликовая: 23–31 (нечётная сторона) Водолазная: 14–36 (чётная сторона), 27–35 (нечётная сторона) Речников: 14, 18, 20

м/р Банная Гора: Делегатская: дом 4 СК №70 (м/р Банная Гора)

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