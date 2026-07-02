В Прикамье начали строить новые площадки для сдачи норм ГТО

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае стартовало строительство новых комплексов ГТО. На реализацию проекта регион получил почти 26 млн рублей.

Финансирование направили в 10 муниципалитетов, где появятся 12 спортивных площадок. По два комплекса строят в Краснокамском и Чернушинском округах. Во всех территориях работы уже начались.

Наиболее высокая степень готовности объекта — в Оханске. Здесь уже уложили безопасное покрытие и установили спортивное оборудование, включая силовые тренажеры для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

В Карагае завершена примерно половина работ. На площадке смонтировали оборудование, следующим этапом станет укладка резинового покрытия. В остальных муниципалитетах специалисты готовят основания для установки спортивных комплексов.

Как отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, такие площадки представляют собой открытые тренажерные зоны, где жители могут готовиться к сдаче нормативов ГТО или просто заниматься спортом для поддержания физической формы. По ее словам, интерес к подобным объектам в регионе остается высоким.

Все комплексы оборудуют безопасным резиновым покрытием и спортивными снарядами для выполнения нормативов. Также предусмотрены тренажеры, адаптированные для занятий маломобильных граждан.

Планируется, что к 2030 году не менее 70% жителей региона должны быть вовлечены в регулярные занятия спортом.

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