«Амкар Пермь» объявил об уходе двух защитников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» сообщил об изменениях в составе. Команду покидают сразу два защитника — Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.

Как рассказали в пресс-службе клуба, контракт с Михаилом Сухорученко завершился и не был продлен. Соглашение с Исламжаном Насыровым стороны расторгли по взаимной договоренности.

Исламжан Насыров стал игроком «Амкара» в январе 2026 года. За это время он принял участие в 11 матчах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Михаил Сухорученко выступал за пермскую команду с февраля 2025 года. За «красно-черных» защитник сыграл 41 матч и забил три мяча. С февраля 2026 года он входил в число вице-капитанов команды.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru