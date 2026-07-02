В Перми оштрафовали поставщика за импорт зараженных томатов из Казахстана Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае компанию, которая занимается продажей овощей, привлекли к административной ответственности после проверки Россельхознадзора. Поводом стало выявление опасного вируса в партии томатов, ввезенных из Казахстана.

Внеплановая документарная проверка прошла в июне 2026 года. Ее провело Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по согласованию с прокуратурой.

Специалисты изучили материалы досмотра и карантинного фитосанитарного контроля двух партий свежих томатов общим объемом 36 тонн. Продукция предназначалась для дальнейшей продажи на территории России.

Лабораторные исследования, выполненные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили наличие в овощах карантинного объекта — вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Как отметили в надзорном ведомстве, обнаружение вируса свидетельствует о нарушении обязательных карантинных фитосанитарных требований при ввозе продукции. Российское законодательство разрешает импорт только тех овощей и фруктов, которые соответствуют установленным требованиям безопасности.

По результатам проверки 24 июня 2026 года ООО «Лайм» было признано виновным в административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Компании назначили штраф.

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