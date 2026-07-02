В Пермском крае 2 июля ожидаются грозы и туман Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в отдельных районах Пермского края прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Местами ожидаются грозы, а в ночные часы возможен туман.

Из-за ухудшения погоды не исключены перебои в работе коммунальных служб, осложнение дорожной обстановки, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Не подходите близко к линиям электропередачи. Если произойдет аварийное отключение электроэнергии, отключите электроприборы от сети и соблюдайте правила пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений. При движении необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при передвижении по улицам и во время перехода проезжей части.

Во время грозы лучше отказаться от прогулок и поездок. Если непогода застала вас на улице, как можно скорее укройтесь в здании, закройте окна и отключите электроприборы. Не прячьтесь под высокими деревьями и избегайте открытых пространств.

Жителям региона рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

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