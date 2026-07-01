В Пермский край поступят 44 новых автобуса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжится обновление общественного транспорта. До конца 2026 года новые автобусы получат 11 муниципальных округов региона. Об этом пишет "Business Class".

В регион планируется поставить 44 автобуса. Заявки на приобретение техники по программе лизинга уже получили одобрение.

Теперь муниципалитетам предстоит провести конкурсные процедуры. Завершить их необходимо до 1 сентября. Ожидается, что новые автобусы поступят в Пермский край к концу октября, после чего выйдут на маршруты.

Ранее "КП-Пермь" писала, что с 3 июля в Перми временно изменится расположение остановки «Универсам» для пассажиров, следующих в сторону Центрального рынка на трамваях № 4, 5, 7 и 12.

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