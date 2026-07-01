Суд в Перми отказал пассажирам в компенсации за отмененный из-за непогоды рейс Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Перми не смогли через суд взыскать с авиакомпании компенсацию за дополнительные расходы, возникшие после отмены авиарейса Минеральные Воды — Пермь. Такое решение поддержали суды всех инстанций. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

История началась весной 2025 года. Супружеская пара должна была вернуться домой 29 апреля, однако рейс авиакомпании «Азимут» был отменен из-за неблагоприятных погодных условий в Перми. Перевозчик вернул пассажирам деньги за билеты, но супругам пришлось самостоятельно искать другой способ добраться до дома.

Для возвращения они купили билеты до Ижевска, а затем доехали до Перми на маршрутном такси. После поездки пассажиры потребовали от авиакомпании возместить дополнительные расходы, однако получили отказ. Перевозчик пояснил, что самолет не смог выполнить посадку в Перми из-за неблагоприятной погоды, поэтому отмена рейса была вынужденной.

Тогда супруги обратились в суд, потребовав взыскать с авиакомпании убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Мировой суд отказал в удовлетворении иска. В ходе разбирательства было установлено, что в день отмены рейса в Перми наблюдались сильные снегопады, метель и опасное состояние взлетно-посадочной полосы, что создавало угрозу безопасности полетов. Суд признал эти обстоятельства форс-мажором, который освобождает перевозчика от ответственности.

Представитель истцов пытался оспорить это решение, указывая, что аэропорт возобновил работу спустя несколько часов, а значит погодные условия не были непреодолимыми. Однако Кировский районный суд Перми не согласился с этими доводами, отметив, что на момент принятия решения безопасная посадка воздушного судна была невозможна, поэтому действия авиакомпании соответствовали требованиям законодательства.

Позже дело рассмотрел Седьмой кассационный суд, который также поддержал выводы предыдущих инстанций. В результате решение мирового судьи осталось в силе, а требования пассажиров окончательно были оставлены без удовлетворения.

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