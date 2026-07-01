В Перми с 3 июля изменится место посадки на трамваи у «Универсама» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 3 июля в Перми временно изменится расположение остановки «Универсам» для пассажиров, следующих в сторону Центрального рынка на трамваях № 4, 5, 7 и 12. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Прикамья.

На время проведения дорожных работ посадку перенесут за перекресток с улицей Луначарского.

Временные изменения связаны с продолжающимся ремонтом улицы Борчанинова. Пассажиров просят заранее учитывать новую схему посадки при планировании поездок.

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