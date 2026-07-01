В Перми подросток пострадал от падения дерева во время ливня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Перми прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после травмирования несовершеннолетнего.

Напомним, днем 30 июня подросток находился возле дома № 5 на улице Крисанова, когда на него упало дерево. В результате чего ребенок получил травмы.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь и до приезда врачей укрыли пострадавшего от дождя. Затем подростка доставили в больницу. По имеющейся информации, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Дзержинского района Перми.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru