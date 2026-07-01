В Перми исторический особняк выставили на продажу за один рубль Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Пермского края объявили конкурс на поиск инвестора для объекта культурного наследия «Флигель купца Лаптева с воротами», расположенного по адресу: шоссе Космонавтов, 25. Начальная стоимость здания составляет всего 1 рубль.

Как сообщили в краевом министерстве по управлению имуществом, на торги выставлен отдельно стоящий двухэтажный дом площадью 533,4 квадратного метра. Новый собственник должен будет провести реставрацию здания и выполнить все требования по его сохранению как памятника архитектуры. Прием заявок продлится с 1 по 27 июля, а итоги конкурса подведут 3 августа.

Отметим, в 2020 году городские власти признали строение аварийным и планировали его снести. Однако жители и общественники выступили против. После этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил включить объект в реестр памятников. В январе 2022 года зданию официально присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

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